Şairler eserlere ve sergiye hayran kaldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir Buluşması için Eskişehir’e gelen şairler, “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisini, belediye hizmet binası içinde yer alan ve kentin dört bir yanını süsleyen Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini gezdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 11. Uluslararası Şiir Buluşması dolu dolu geçiyor. Buluşma çerçevesinde kente gelen yerli ve yabancı şairler, “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100’üncü yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisini, belediye hizmet binası içinde yer alan ve kentin dört bir yanını süsleyen Pişmiş Toprak Sempozyumunda ortaya çıkan sanat eserlerini gezdi. “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100’üncü yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisinin hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Kemal Yakut, şairlere eşlik ederek sergiyi anlattı. Eskişehir’in sanat kenti olduğunu vurgulayan şairler, sergiye ve Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerine hayran kaldıklarını ve böyle bir etkinlik içerisinde yer almaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Şairler ayrıca, Atila Özer Karikatürlü Ev’in yanında bulunan ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın heykelini ziyaret etti. Şairlerden Mazlum Çetinkaya, heykel önünde Ali İsmail Korkmaz anısına bir şiir okudu.