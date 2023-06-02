Şairler eserlere ve sergiye hayran kaldı
TEPEBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ŞİİR BULUŞMASI İÇİN ESKİŞEHİR'E GELEN ŞAİRLER, “MİLLİ MÜCADELE’DE ESKİŞEHİR VE 100. YILINDA ESKİŞEHİR’İN KURTULUŞU” SERGİSİNİ, BELEDİYE HİZMET BİNASI İÇİNDE YER ALAN VE KENTİN DÖRT BİR YANINI SÜSLEYEN PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU ESERLERİNİ GEZDİ.
Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir Buluşması için Eskişehir’e gelen şairler, “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisini, belediye hizmet binası içinde yer alan ve kentin dört bir yanını süsleyen Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini gezdi.
Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 11. Uluslararası Şiir Buluşması dolu dolu geçiyor. Buluşma çerçevesinde kente gelen yerli ve yabancı şairler, “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100’üncü yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisini, belediye hizmet binası içinde yer alan ve kentin dört bir yanını süsleyen Pişmiş Toprak Sempozyumunda ortaya çıkan sanat eserlerini gezdi. “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100’üncü yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” sergisinin hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Kemal Yakut, şairlere eşlik ederek sergiyi anlattı. Eskişehir’in sanat kenti olduğunu vurgulayan şairler, sergiye ve Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerine hayran kaldıklarını ve böyle bir etkinlik içerisinde yer almaktan memnun olduklarını dile getirdi.
Şairler ayrıca, Atila Özer Karikatürlü Ev’in yanında bulunan ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın heykelini ziyaret etti. Şairlerden Mazlum Çetinkaya, heykel önünde Ali İsmail Korkmaz anısına bir şiir okudu.