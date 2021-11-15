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Sahte kargo mesajları mağdur ediyor

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sülahi Özalp, internet alışverişleri ve kargo ücretleri konusunda yaşanan sorunlara ilişkin bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR 15.11.2021, 16:39
Sahte kargo mesajları mağdur ediyor

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sülahi Özalp, internet alışverişleri ve kargo ücretleri konusunda yaşanan sorunlara ilişkin bilgilendirdi.

Bu konudaki şikâyetlerin oldukça fazla olduğunu belirten Özalp, son günlerde tüketicilerin; cep telefonlarına kısa mesaj ile veya doğrudan aranarak “İnternet üzerinden sipariş etmiş olduğunuz ve kargo ile gönderdiğimiz ürünü almadığınızdan dolayı şirketimiz kargo ücreti ödeyerek zarara uğramıştır bu nedenle tarafımıza ödeme yapacaksınız aksi takdirde icraya vereceğiz” şeklinde ifadelere maruz kaldıklarını ve tüketicilerin “Ben ürün siparişi vermedim” dediklerinde ise geçmişe dönük tarih vererek tüketicilerin sipariş verdiklerinin söylendiğini, aynı kişilerin bir kaç gün sonra tekrar tüketiciyi arayarak “Ödeme yapmadığınızdan dolayı sizi icraya vereceğiz ve icra masaralarını da siz ödeyeceksiniz” yönündeki mesajlarının tüketicileri tedirgin ettiğini anlattı.

Yazılı tebligat gelmeli

Tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlara değinen Başkan Özalp, “Ortada ürün alımı ile ilgili her hangi bir sözleşme olmadan ve internet üzerinden ürün sipariş formu doldurulmadan gelen bu tür mesaj ve telefonları tüketiciler tarafından dikkate alınmamalıdır” diye konuştu.

Tüketicilerin borçlarının icra aşamasında kanunların ön gördüğü kriterler olduğunu aktaran Özalp, “Bunların başında yazılı tebligat ile ve borcun ne olduğu konusunda bilgi olması, borçlu olan tüketicimize yazılı tebligat gelmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Ön bilgilerin teyidinde sorumluluk satıcıda

6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun mesafeler sözleşmeleri maddesi ve ilgili yönetmeliğinin; “Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliğinde satış öncesi ön bilgilendirme yapılması gerekir” dendiğini belirten Özalp, “Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, satıcı veya sağlayıcı tarafından ön bilgilendirilme yapmak zorunda ön bilgilendirmelerin de malın veya hizmetin temel nitelikleri ve satıcı veya sağlayıcıya ait genel bilgilerin olması gerekmektedir” dedi. İlgili yönetmelikte; “Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir” dendiğini ifade eden Başkan Özalp, “Yine ilgili yönetmelik ön bilgilerin teyidinde sorumluluğu satıcı ya da sağlayıcıya vermiştir” diye konuştu.

7 gün içinde itiraz

Tüketicilerin her alışverişte olduğu gibi kendilerine gelen mesajlar hakkında da dikkatli olmalarını isteyen Özalp, “Ancak hukukumuzdaki icra takip yollarından biri olan ilamsız icra takibinin hiçbir belge göstermeksizin yapılabilir olması sebebiyle kişiler birbirleri hakkında kolayca icra takibi başlatabilmektedir. Tüketicilerimizin böyle bir durumla karşılaşması halinde söz konusu takibe 7 gün için itiraz etmeleri gerekmektedir. Aksi halde haksız yapılan takip kesinleşerek haciz işlemlerine geçilmektedir. Tüketicilerimiz en az haftada bir kez de olsa e-devleti’ne girerek hakkında açılan dava veya icra takibinin olup olmadığını kontrol etmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.

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