Sağlıklı yaşam tanıtım toplantısı Mihalıççık ilçesinde yapıldı

Eskişehir Valiliği himayesinde, Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın koordinesinde yürütülmekte olan Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) Destek Projesi Tanıtım Toplantısı Mihalıççık ilçesinde yapıldı.

Mihalıççık Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Uzm. Dr. D. Didem Ayyıldız, Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kurum amirleri ve eşleri, muhtarlar ve eşleri, sağlık personeli, din görevlileri ve eşleri, halk eğitim müdürlüğü personeli, okul müdürleri, rehber öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı, Gün Sazak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yekta Açıkgöz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’nin sağlık alanında Mihalıççık İlçesinde yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerle başladı.

Programda konuşan Milletvekili Günay, kanserde erken tanının önemine değindi. Devletin Mobil KETEM’lerle vatandaşların ayağına kadar hizmeti getirdiğini ifade eden Günay konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Sağlıklı kadın, sağlıklı aile sağlıklı toplum. O yüzden göz bebeği gibi bakacağız kadınlarımıza. Bu çok değerli bir proje. Mobil KETEM destek projesi ve bunun mimarı da Sayın Koordinatörümüz Dilek Didem Ayyıldız. Bütün Türkiye’de bu projeyi ilk o başlattı. Şimdi başka illerde de yapılıyor. Bunun gururunu yaşıyoruz Hep birlikte inşallah çok güzel sonuçlarla, verilerle bu projede tamamlandı. Her adımında önce bir kadın olarak sonra bir anne olarak, sonra da bir kadın milletvekili olarak bu projenin yanındayım. Ben de varım diyorum.”

Projenin koordinatörü Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız ise; ilçelerde yapılan eğitim ve taramalar, kanser ve kanser çeşitleri, sigara bağımlılığı, stres, gençlik, mobil KETEM gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

Uzm. Dr. Ayyıldız, Eskişehir’in Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinde KETEM’lerin bulunduğunu, bu kurumlarda eğitim, danışmanlık, farkındalık yaratma, sigara bırakma polikliniği ve hedef nüfusa yönelik olan toplum tabanlı kanser tarama çalışmalarının ücretsiz olarak yürütüldüğünü açıkladı.

Toplantı sonrası Uzm. Dr. Ayyıldız, Milletvekili Günay, İlçe Kaymakamı Aykaç ve beraberindekiler ile ilçede hizmet veren Mobil KETEM tırını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi adı. Son olarak Ayyıldız, Milletvekili Günay, İlçe Kaymakamı Aykaç ve beraberindekiler ilçede tedavi gören kanser hastalarını ziyaret etti.