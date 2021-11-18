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Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Küpeli’ye teşekkür ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, EOSB’de 3. doz aşı çalışmasının yapılması yanı sıra sağlık çalışanlarına vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 18.11.2021, 13:23
Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Küpeli’ye teşekkür ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, EOSB’de 3. doz aşı çalışmasının yapılması yanı sıra sağlık çalışanlarına vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde Eskişehir OSB Müdürlüğünde Covid-19 aşı ve PCR testi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Küpeli: İş gücü kaybının önüne geçmeyi başardık

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, işçi ve çalışan sağlığının korunması ile sanayide üretimin devamlılığının sağlanması adına Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliğinin artarak devam ettiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Küpeli, bölge müdürlüğünde sürdürülen aşı ve PCR testi çalışmalarına neticesinde sayede iş gücü kaybının önüne geçmeyi başardıklarını iletti. Küpeli açıklamasında, “Sağlık İl Müdürlüğümüz ve EOSB iş birliği içinde olup, Bakanlık kararı doğrultusunda 2 doz BioenTech aşısı olmuş 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için biliyorsunuz 3. doz hatırlatma aşılamasına karar verilmişti. Daha önce 2 doz BioenTech aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş üzeri kişiler hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabilmekteler. Ayrıca aşı hakkı tanımlanmış tüm vatandaşlarımız da Covid-19 aşılarını halen yaptırıyorlar. Bu kapsamda EOSB idari binasında Sağlık İl Müdürlüğümüz yetkilileri haftanın 5 günü 09.00-16.00 saatleri arasında Covid-19 aşısı yapmaktalar, ayrıca PCR testleri de ücretsiz olarak bölge binamızda gerçekleştirmekteler. Bu imkândan tüm OSB çalışanlarımızın yararlanması için yoğun bir çaba gösteriyoruz” dedi. Küpeli, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunması adına özverili çalıştığını, bölge müdürlüğü olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Eskişehir OSB’nin desteğini her zaman hissediyoruz

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Bakanlığın açıklamalarından sonra Eskişehir’de iki doz BionTech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozunun başladığını aktararak, “4 Kasım itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de iki doz BionTech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu aşısı başladı. İkinci doz aşısının üzerinden en az 6 ay geçenleri kendilerini daha güvende hissetmeleri adına üçüncü doz hatırlatma aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Aşı kendiniz ve tüm insanlar için yapacağınız bir iyiliktir. Sağlıklı ve huzurlu bir kış mevsimi geçirebilmemiz için maske, mesafe, hijyen ve aşı şart. Eskişehir olarak aşılamada iyi bir durumdayız. Bunu korumamıza için vatandaşlarımızın 2. ve 3. doz aşılarını da zamanında yaptırmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu hastalığın önlenmesinde aşıların çok büyük etkisi var. Herkesin aşılarını zamanında tamamlatması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Müdür Bilge, Eskişehir OSB’nin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini ifade ederek, “Eskişehir OSB ile önemli iş birliklerine imza attık. Pandemi dönemi boyunca her zaman omuz omuza çalıştık. Bugün gerçekleştirdiğim ziyaretle de bize her konuda tam destek olan EOSB Başkanımız Nadir Küpeli’ye ve onun nezdinde yönetimine tüm sağlık çalışanlarımız adına bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim” diye konuştu.

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