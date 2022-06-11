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Sağanak yağmurda malları koruma mücadelesi

Eskişehir’de gün içinde aralıklarla bastıran yağmur, dükkanlarının önünde malzemeleri bulunan çarşı esnafına da zor anlar yaşattı.

ESKİŞEHİR 11.06.2022, 13:31
Sağanak yağmurda malları koruma mücadelesi

Eskişehir’de gün içinde aralıklarla bastıran yağmur, dükkanlarının önünde malzemeleri bulunan çarşı esnafına da zor anlar yaşattı.

Eskişehir’de bugün aralıklarla sağanağa dönüşen yağmur, çarşı esnafını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde gökyüzü kaplayan kara bulutlar biranda patlayınca, esnaf yağmura hazırlıksız yakalandı. Bardaktan boşanırcasına yaklaşık 20 dakika devam eden yağmur sebebiyle iş yerlerin önünde açıkta olan malzemelerini kurtarma telaşına düşen esnaf zor anlar yaşadı. Çarşı esnafı, aniden bastıran sağanak yağışa karşı dükkanlarının önünü süpürerek ve dışarıda yer alan malzemelerinin üstünü brandayla kapatarak çözüm bulmaya çalıştı.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur