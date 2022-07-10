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Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi

Eskişehir’de gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte bir apartmanın garajında biriken yaklaşık 50 ton su, ekipler tarafından tahliye edildi.

ESKİŞEHİR 10.07.2022, 02:08
Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi

Eskişehir’de gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte bir apartmanın garajında biriken yaklaşık 50 ton su, ekipler tarafından tahliye edildi.

Kurtuluş Mahallesi Halk Çarşısı Sokak’ta bulunan bir apartmanın garaj kısmı bugün yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu suyla doldu. Apartman sakinleri tarafından fark edilen su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi. Uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi.

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