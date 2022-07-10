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Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemeye göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sağanak yağış sonrası apartman garajına biriken 50 ton su tahliye edildi
Eskişehir’de gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte bir apartmanın garajında biriken yaklaşık 50 ton su, ekipler tarafından tahliye edildi.
ESKİŞEHİR 10.07.2022, 02:08
Eskişehir’de gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte bir apartmanın garajında biriken yaklaşık 50 ton su, ekipler tarafından tahliye edildi.
Kurtuluş Mahallesi Halk Çarşısı Sokak’ta bulunan bir apartmanın garaj kısmı bugün yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sonucu suyla doldu. Apartman sakinleri tarafından fark edilen su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi. Uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi.