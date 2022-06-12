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Sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

ESKİŞEHİR 12.06.2022, 13:57
Sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye ile dışarı çıktığı görülürken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar, işletmelerin ve caddelerde bulunan saçakların altına sığındı.

Öte yandan, sağanak yağışın gün içerisinde belli aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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