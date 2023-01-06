Sadettin Saran ESOGÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde mühendislik öğrencileriyle bir araya geldi. Saran gençlere tavsiyelerde bulunarak,” İlk hedefiniz güçlü ve iyi insan olmak” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerinden oluşan Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (EMÖT) tarafından “17. Kaliteli Endüstri Mühendisliği Günleri” (KAL-EM) etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye’nin önde gelen firmalarından üst düzey yöneticiler katıldı. Etkinliğin 3. oturumuna konuşmacı olarak katılan Saran, genç endüstri mühendisliği öğrencilerine geleceğe dair tavsiyeler verdi. Gençlere hayatın her döneminde zorluklarla karılaşabileceklerine değinen iş insanı Saran,” Zor zamanlar güçlü insanları; güçlü insanlar iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlar da zor zamanları meydana getirir. Bu zor zamanlar sizi güçlü ve iyi insanlar yapacak. İlk hedefiniz güçlü ve iyi insan olmak” diye tavsiyeler verdi.

Etkinlikte başarıya giden kestirme bir yol olmadığının önemini vurgulayan Saran, genç yaşta çalışmanın önemine de değindi. Etkinliğin sonunda genç mühendislere kendi tecrübelerini aktaran İş insanı Saran, “Size tavsiyelerim bir kere sevdiğiniz işi yapın. Eğer bir iş yapıyorsanız ve o işi sevmiyorsanız en azından sevmeye çalışın. Sevemiyorsanız ise başka bir iş bulun. Hayat çok kısa geriye dönüp baktığınızda keyif almayı bilmeniz gerekiyor. Eğer bir işi sevmeden yapıyorsanız kimseye faydanız olmaz” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Saran’a plaket takdim edildi.