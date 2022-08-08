Saç dökülmesine karşı PRP ve mezoterapi

Saç dökülmesi sorunu erkekler kadar kadınları da etkilerken, her geçen gün yaygınlaşan bu soruna karşı geliştirilen mezoterapi ve PRP gibi yöntemlerle saç kökleri güçlendirilerek, saç dökülmelerinin önüne geçilebiliyor.

Eskişehir Fizyomer Estetica Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Doktor Turgay Hasan Bereket saç dökülmesinin nedenlerini anlatarak, tedavide kullanılan yenilikçi yöntemleri açıkladı. Saç PRP’sinin (Platelet Rich Plasma), kişiden alınan kanın birtakım işlemlerden geçirilmesinin ardından, gerekli vücut dokularına enjeksiyonu şeklinde uygulanan tedavi olduğunu aktaran Dr. Bereket, “PRP Saç uygulaması sayesinde, zayıflamış ve incelmiş saçlar onarılır. Saç köklerinizi kalınlaştırır ve hacimli bir hale bürünmesine katkıda bulunur. Yapılan enjeksiyon kıl köklerini besleyerek saçların güçlenmesini, daha canlı ve sağlıklı olmasını sağlar.” dedi.

Saçlar neden dökülür

Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100-150 bin adet saç teli bulunduğunu aktaran Dr. Bereket, yetişkinlerde günde yaklaşık 100-150 adet kadar saç teli dökülmesinin normal kabul edildiğini söyledi. Saç dökülmesinin nedenleri hakkında bilgi veren Dr. Bereket, bunları şöyle sıraladı:

“Genetik faktörler, saç derisi hastalıkları, yanlış beslenme ve alışkanlıklar, vitamin ve mineral eksikliği, hormonal sorunlar, bazı iç hastalıkları ve ilaç kullanımı, doğum, kemoterapi, kozmetik nedenler; saçları sıkı bağlamak, iç boneler, aşırı ısıya maruz kalma, saç boyaları, renk açıcılar, düzleştirici yöntemler, stres ve depresyon.”

Saçların dökülmemesi için

Saçların dökülmemesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili Dr. Bereket şunları aktardı:

“Saça şekil veren kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalı, saç teline ve köküne zarar verebilecek perma, saç rengini açma, saç düzleştirme gibi uygulamalar yapılmamalı. Sigaranın saçlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu unutulmamalı. Saç ıslakken sert fırçalama ve tarama yapılmamalı, güneşten korunmalı. Düzenli ve dengeli beslenilmeli, saçlar çok sıkı bir şekilde toplanmamalı, saçları çekme bükme gibi fiziksel tahrişlerden uzak durulmalı.”

Saç dökülmesi tedavisi; mezoterapi ve PRP

Saç dökülmesi tedavisine; dökülmenin nedenine, dökülme tipine ve saçın özelliklerine göre karar verildiğini ifade eden Dr. Bereket, “Neden beslenme kaynaklı vitamin ve mineral eksikliği ise protein ve minerallerden zengin bir beslenme önerilir. Gerektiğinde ilaç tedavisine geçilir ve uygun şampuanlar eklenir. Bu tedavilere ek olarak saç köklerini güçlendirecek mezoterapi , PRP ve kök hücre tedavisine geçilir.” şeklinde konuştu. Saç mezoterapisinin; saçın gereksinim duyduğu vitaminlerin, aminoasitlerin ve peptitlerin saçlı deri içerisine enjekte edilmesi şeklinde uygulandığını dile getiren Dr. Bereket, “PRP uygulamasında ise kişinin kendi kanından elde edilen büyüme faktörlerini içeren trombositler saçlı deriye enjekte edilir. Tedavi süresi saç dökülmesinin nedenine ve şiddetine ve uygulanan tedavinin şekline göre değişebilir” ifadelerini kullandı.