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Saatlerce eğlendiler, çöpleri bırakıp dağıldılar

Eskişehir’deki bir sokakta nişan organizasyonu yapan mahalleliler, saatlerce eğlendikten sonra kaldırım ve yolu çöpler içinde bırakarak dağıldı.

ESKİŞEHİR 13.07.2021, 10:13
Saatlerce eğlendiler, çöpleri bırakıp dağıldılar
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Eskişehir’deki bir sokakta nişan organizasyonu yapan mahalleliler, saatlerce eğlendikten sonra kaldırım ve yolu çöpler içinde bırakarak dağıldı.

Yenibağlar mahallesine bağlı Tolunay sokakta dün akşam saatlerinde başlayan nişan organizasyonu, gece geç saatlere kadar devam etti. Sokağın büyük kısmını kapatan mahalleliler, yüksek sesle dinledikleri müzik ile saatlerce eğlendi. Organizasyonun ardından sokağın son hali günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Kaldırım ve yola atılan birçok çöp öne çıktı. Su şişeleri, plastik atıklar, maskeler ve kartonların yer aldığı sokakta, kaldırıma bırakılan alkol şişeleri de dikkat çekti. Yolların adeta çöplüğe döndürülmesine karşı sokakta yaşayan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında tepki gösterdi.
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