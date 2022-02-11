Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı

Özel günlerin sık tercih edilen hediyesi saatlere Sevgililer Günü öncesi talep artınca esnafta hareketliliği başlattı.

14 Şubat Dünya Sevgililer Günü’ne sayılı gün kala saat satışı yapan işyerlerinde talepler oluşmaya başladı. Sevgililerine ve eşlerine hediye olarak kol saati tercih eden birçok kişi, saatçi esnafının yüzünü güldürdü. Eskişehir’de saatçilik yapan Emre Yaş, Sevgililer Günü için taleplerin oluşmaya başladığını belirtti. Günün yaklaşmasıyla daha da yoğunluk olmasını beklediklerini söyleyen Yaş, şu ifadeleri kullandı:

“Asıl yoğunluğun hafta sonu ve Sevgililer Günü gündüz saatlerinde olmasını bekliyoruz”

“Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla işlerimizde hareketlilik başladı. Kol saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftlerin ilk tercihlerinden birisi oluyor. Asıl yoğunluğun hafta sonu ve Sevgililer Günü gündüz saatlerinde olmasını bekliyoruz. Hem kadınlar için hem de erkekler için kol saati modellerini inceleyen ve fiyat araştırması yapan birçok kişi dükkânımıza gelmeye başladı. Hediyelik olarak genelde analog saatleri tercih ediyorlar. Bu sene orta düzey kaliteli saatlerin fiyatları yaklaşık 400 ile 500 lira arasında değişiyor. Herkes bütçesine göre ve beğendiği modele göre tercih ediyor”