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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ekonomik etkileri

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahalesi sebebi ile hem ihracat hem de ithalatta alternatif pazarlara yönelimin başladığını belirtti.

ESKİŞEHİR 03.03.2022, 13:57
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ekonomik etkileri

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahalesi sebebi ile hem ihracat hem de ithalatta alternatif pazarlara yönelimin başladığını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının Eskişehir ihracatını ve ticaretini de etkileyeceğini, maliyet artışları ile ekonomik göstergeler üzerinde mutlaka sonuçları olacağını işaret eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Stratejik partnerimiz olan Ukrayna’nın bölgemizde önemli bir oyuncu olan Rusya tarafından saldırıya uğraması, Türk iş dünyasını da fazlasıyla rahatsız etmiş durumda. İki ülkenin petrol, doğalgaz, değerli metaller, buğday gibi ürünlerde sahip olduğu stratejik tedarikçi pozisyonu, muhtemel bir enerji ve emtia krizine kapı aralıyor. Diğer yandan savaşın oluşturduğu belirsizlik ortamı Eskişehir’den her 2 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatı da ciddi etkileyecektir” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası’nın son dönemde her Rusya ve Ukrayna ile olan ihracatı arttırmak için bir dizi çalışma içerisinde bulunduğunu vurgulayan ESO Başkanı Kesikbaş, “2 ülkenin sahip olduğu potansiyele yönelik olarak karşılıklı ihracatımızı arttırmak için çalışıyorduk. Geçtiğimiz yıl Rusya’ya Eskişehir’den 28.5, Ukrayna’ya ise 6.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam yasal merkezleri Eskişehir’de bulunan firmalarımızın yaptığı ihracat. Merkezi diğer illerde, ihracat üretimi şehrimizde olan firmalarımız düşünüldüğünde ihracatımız bahsettiğimiz rakamların 4 katına çıkıyor. Yine 2021’de merkezi Eskişehir’de olan firmalarımızın toplam ihracatı 1.1 milyar dolar olduğunu göz önüne aldığımızda Rusya ve Ukrayna pazarına toplam ihracatımız yüzde 3’ün üstünde olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye ve Eskişehir için önemli ihracat merkezi ve ithalat partnerleri olduğuna değinen Kesikbaş, “Savaş, Türkiye ekonomisi dolayısıyla da şehrimiz ekonomisi açısından olumsuz sonuçları kaçınılmaz olacaktır. Her iki ülkenin de stratejik partnerimiz olması nedeniyle yaşananları yakından izliyor, ona göre vaziyet almaya çalışıyoruz” dedi.

“Müdahale ekonomik açıdan ciddi riskler içeriyor”

Rusya’nın Ukrayna’ya yapmış olduğu müdahalenin maliyet artışları ve ekonomik göstergeler üzerinde mutlaka sonuçları olacağını işaret eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Nitekim dolar, altın ve petrol fiyatları yükselişe geçti, Brent petrolün fiyatı 2014’ten bu yana ilk kez 100 doları aştı. İçerisine girilen bu karamsar süreç neticesinde Türk lirası dolar ve euro karşısında tekrar değer kaybediyor. Dolar/TL kuru 24 Aralık’tan bu yana ilk kez 14 lirayı geçerken, Euro/TL kuru da aynı süreçte ilk kez 16 lirayı aşmış durumda” dedi.

“Enerji, turizm, tarımda rekabetçi yapı bozulur”

Bunlarla birlikte ülkemizin özellikle Rusya ile olan enerji ilişkisi de savaş neticesinde olumsuz etkilenecek konuların başında geldiğine değinen Kesikbaş, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 2021 Aralık’ta en fazla doğal gaz ithalatının 2 milyar 66 milyon metreküple Rusya’dan yapıldığına, enerji konusunda yaşanacak sorunların yeni kısıtlamalara ve maliyet artışlarına sebebiyet verebileceğini bildirdi.

Rusya’nın 2021’de Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke olduğunu da sözlerine ekleyen ESO Başkanı Kesikbaş, “Yaklaşık 30 milyon ziyaretçiyi kabul eden Türkiye’yi 4,6 milyondan fazla Rus vatandaşı ziyaret etti. 2021 yılında Rusya’nın en büyük 6’ıncı ithalatçısı olan Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 6 milyar dolara, toplam ticaret hacmi de 35 milyar dolara ulaşmıştı. Tarım ve endüstriyel tarım sektörleri baktığımız zaman da Türk tarım ürünleri, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahaleden dolayı hem ihracat hem de ithalatta alternatif pazarlara yönelmeye başladığını görüyoruz. Topyekûn bir değerlendirme yaptığımızda sürecin en kısa sürede sona ermesini, barışın bölgeye hâkim olmasını ümit ediyor; sanayi sektörü olarak süreci iyi okuyarak bu kriz durumunda gerekli tedbirleri almamız gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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