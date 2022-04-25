Rusyalı sanatçının öğrencilerinden sanat sergisi

Eskişehir’de yaşayan Rusya uyruklu ressam Ekaterina Dunaeva, öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalarla sergi düzenledi.

Sümer Mahallesi’nde bulunan bir kafede gerçekleştirilen sergide, yaşları 6 ile 13 arasında değişen çocukların karakalem, pastel, suluboya ve guaj gibi tekniklerle yaptığı çalışmalar yer aldı. Piccoli Artisti (küçük sanatçılar) adı verilen sergiye katılan çocuklar, ünlü ressamların ve eserlerin kostümlerini de giydi. Çocuklar tarafından çizilen Atatürk portreleri ise sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sergide düzenlenen akordeon ile canlı müzik dinletisi ise katılımcılara keyifli zamanlar yaşattı. Eserleri bulunan öğrencilerine tek tek katılım sertifikası dağıtan sanatçı Dunaeva, velilere de sanata verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.