Ruralyouth Projesi’nin “Eğiticilerin Eğitimi” etkinliği Çekya’da gerçekleştiriliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) koordinatörlüğünde hazırlanan “Empowering Rural Tourism through Entreprenuership with Youth (Ruralyouth)” isimli proje çerçevesinde gerçekleştirilen “Eğiticilerin Eğitimi (LTT)” etkinliği, Çekya’nın Eské Budjovice şehrinde başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) koordinatörlüğünde ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı tarafından yürütülen, KA205 Yüksek Öğrenim Alanında Stratejik Ortaklık türü çerçevesindeki "Empowering Rural Tourism through Entreprenuership with Youth (Ruralyouth)" isimli projenin ortakları ile hazırlanan “Eğiticilerin Eğitimi (LTT)” etkinliği Eské Budjovice şehrinde başladı. Gençlerin kırsal alanda girişimciliğini teşvik etmek üzere tasarlanan ve Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da finanse edilen projenin etkinliği; Türkiye, Çekya, Slovakya, Polonya ve Litvanya’dan 6 kurumun yer aldığı ekipten eğitmenlerin katılımlarıyla 6 Ağustos’a kadar devam edecek. Etkinlik boyunca Moodle uzaktan eğitim platformuna yüklenen eğitim materyallerinin değerlendirilmesi, platformun test edilmesi, eğitim metotlarının geliştirilmesi ve oyunlaştırılması gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor. Projenin Çekya’da yer alan ortağı ProEduca Derneği Başkanı Lucie Brzkov tarafından organize edilen etkinlik ile Ruralyouth Projesi’nin sonuna da yaklaşılıyor.