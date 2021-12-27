Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER)’in hazırladığı ‘Rumeli Ezgileri’ korosu ve ‘Balkanika Halk Oyunları’ topluluğu etkinliği davetliler tarafından beğeni ile izlenip dinlendi.

Eskişehir’de bir mekânda düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Neziha Bilen, "‘Rumeli Ezgileri’ korosunu ve Balkanika’ Halk Oyunları Topluluğunu iki ay süre zarfında hazırladık. 25 kişiden oluşan koro ekibimiz; Koro Şefi Gönül Onar eşliğinde Rumeli şarkılarını koro halinde söylediler. ‘Balkanika’ Halk Oyunları’ eğitmenleri; Gülçin Özgür ve Abdullah Şen ‘Balkanika’ Halk Oyunları’nı çalıştırdılar ve bu etkinlimizde gösterini sundular. Bu gösteride Rumeli Halk Oyunlarını oynadılar. Dansçılar ekibinde görev alan Nedret Köşe, Nursel Usgül, Özlem Özdemir, Ergün Açikeller, Zekiye Aka ve Gül Yoldaş’ dan oluşan dans grubu, Rumeli danslarını gösteri olarak sundular’’ dedi.

Bilen, ‘’Biz, Rumeli Balkan Türkleri, bulunduğumuz çok uluslu ve çok kültürlü ortamlar sayesinde, geliştirdiğimiz birlik ve beraberlik bilinciyle çatışma değil, huzur ve barışı yaşatma geleneğinin mirasçılarıyız. O yüzden, Rumeli deyince, bir kültürden, bir ruhtan, bir medeniyetten söz etmekteyiz’’ dedi.