"Rumeli Ezgileri" konseri yoğun ilgi gördü

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) tarafından düzenlenen Hıdırellez buluşması çerçevesinde "Rumeli Ezgileri" konseri düzenlendi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konseri, Koro Şefi Gönül Onar yönetti. Konserde çeşitli yörelere ait türküler söylendi. Ardından Balkanika Halk Oyunları gösterileri sunuldu. Düzenlenen etkinlikte konuşan ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, ’’Hıdırellez, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türklerin ortak kültürel değerlerinden biridir. Hazırlamış olduğumuz ve sunduğumuz konserle Balkan Türkleri olarak, atalarımızdan kalan bu güzel geleneğe sahip çıkmaya ve yaşatmaya çalışmaktayız’’ dedi.