banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları serbest düşüşte
Altın fiyatları serbest düşüşte
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti

Ruhsatsız işletilen köpek eğitim merkezine baskın

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız olarak işletilen ve içerisinde 4’ü Pitbull cinsi tehlikeli tür olmak üzere toplam 25 köpek bulunan Köpek Eğitim Merkezi işletmecisi hakkında yasal işlem başlattı, köpekler hayvan barınağına teslim edildi.

ESKİŞEHİR 30.11.2020, 17:00
Ruhsatsız işletilen köpek eğitim merkezine baskın
banner422

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız olarak işletilen ve içerisinde 4’ü Pitbull cinsi tehlikeli tür olmak üzere toplam 25 köpek bulunan Köpek Eğitim Merkezi işletmecisi hakkında yasal işlem başlattı, köpekler hayvan barınağına teslim edildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Tepebaşı ilçesi Alınca mahallesinde yapılan kontrolde, ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Köpek Eğitim Merkezinde 4 Pitbull cinsi tehlikeli tür olmak üzere toplam 25 adet köpek bulunduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile koordine halinde tespit edilen hayvanlar Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilirken, işletme sahibi İ.B. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmak üzere tanzim edilen tutanak Tarım Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu