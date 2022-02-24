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Ruhsatsız düğün salonlarına tepki

Eskişehir Düğün Salonu İşletmecileri Derneği (EDOD), tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan çeşitli işletmelerin gerekli ruhsatları olmadan düğün, nişan gibi organizasyonları yaptıklarına dikkat çekilerek, düğün yapacak olan çiftlere en özel günlerinde ortada kalmamaları için uyarılarda bulunuldu.

ESKİŞEHİR 24.02.2022, 16:12
Ruhsatsız düğün salonlarına tepki

Eskişehir Düğün Salonu İşletmecileri Derneği (EDOD), tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan çeşitli işletmelerin gerekli ruhsatları olmadan düğün, nişan gibi organizasyonları yaptıklarına dikkat çekilerek, düğün yapacak olan çiftlere en özel günlerinde ortada kalmamaları için uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir’de ruhsatsız düğün yapılan alanların arttığına dikkat çeken EDOD Yönetim Kurulu, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapması gerektiğini savundu.

EDOD tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandemi ile birlikte hayatımıza giren olumsuz yaşamın etkilerinin en büyüğünü gelin ve damatlarımız ile birlikte düğün salonu işletmecileri üstlendi. Şu an ise düğün merasimlerinin yapılması planlanan bazı yerlerin kanuna ve hukuka aykırı olarak düğün salonu işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan düğün salonu gibi işletildiğini görmekteyiz. Eskişehir’de bulunan düğün salonu ruhsatlı işletmelerimizin şehre hizmet verebilme kapasitesinin rahatlıkla karşılayabildiğini derneğimiz verilerine göre görebilmemiz mümkündür. Lakin Düğün Salonu Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan çay bahçeleri, restoranlar, kahvehaneler, et mangal ya da spor tesisleri gibi çoğunluğu lokanta ruhsatlı yerlerde düğün organizasyonu yapılmasına yerel yönetimlerce göz yumulması, bizleri haksız rekabete sokmuş olduğu gibi kamu kural ve düzenini hiçe saymaktır. Kaldı ki bizler çok düğün salonu ruhsatlı işletmelerimizi ayakta tutabilmek için çok büyük kira yükü, personel maliyetleri gibi masrafların altına giriyoruz ve dünyanın bulunduğu ekonomik sıkıntılar içinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Nasıl bir tekel bayi, market, kafe, restoran, kahvehane ruhsatı olmadan işletilemiyorsa ya da bir markette restoran hizmeti verilemiyorsa. İşyeri çalışma ruhsatı konusu kahvaltı salonu, restoran, et mangal, havuz başı ya da herhangi bir ruhsat almış işyerlerinin düğün, nikâh, nişan ya da bir merasim yapması amacı dışındadır ve kanuna aykırıdır. Özelikle 2022 yılında derneğimizin tespit ettiği düğün salonu adı altında faaliyet izni olmadan çalışan 40’a yakın işyeri vardır. Bu ruhsatsız işletmeler ticari gelir elde etmek namına gelin ve damatlarımızı, düğüne katılan misafirlerimizi mağduriyetle karşı karşıya bırakacaklardır. Bu işletmeler yangın yönetmeliği, işyeri tapu ve iskân yönetmeliği bakımından kanunsuz olup belediyelerimizi büyük bir sorumluluk yükünün altına atıvermektedir. Biz Eskişehir Düğün Davet Organizasyon İşletmecileri Derneği olarak gelin damat ve misafirlerinin yaz aylarında mağduriyet yaşamamaları için belediyelerimizi ve devletimizi bir an önce sorumlulukları olan ruhsat yönetmeliğini uygulamaya başlamaya çağırıyoruz. Bu başlangıç ile kamunun güvenliğini ve sağlığını koruyacağına inanmaktayız.

Yerel yönetimlerimizin bu düzensiz ve hukuksuz olarak faaliyet gösteren korsan düğün salonlarının mutlu başlayacak olan kültürel mirasımız düğünlerin sünnetlerin ve kınaların mimarları gelin damatlarımızın hayallerinin yok olmasına fırsat vermeyeceklerini düşünmekteyiz. Tüm Eskişehir belediyelerimiz, valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve bu konuyla ilgilenen kamu kurumlarımızın bu konuda ivedilikle gerekli işlemleri yapmalarını saygılarımızla arz ediyoruz.

Buradan Eskişehirli gelin damat adaylarımıza da seslenmek istiyoruz. Daha önce yapmış olduğunuz düğün rezervasyonlarınız olan işletmelere tekrar uğrayıp işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düğün salonu olduğuna bakıp emin olmalılar. Düğün salonu anlaşması yapmayan gelin ve damatlarımızın da yapacak oldukları sözleşmeye işyeri ruhsatlarının fotokopilerini ekletmeleri doğru olacaktır.”

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