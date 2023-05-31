ROBOSB Teknoloji Takımı ürettiği 3D yazıcıyı Başkan Küpeli ve ekibine sundu

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “ROBOSB Teknoloji Takımı” tarafından üretilen 3D yazıcı Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine takdim edildi.

Son teknolojik sistemler kullanılarak Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için kurulan Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adından söz ettiren çalışmalara imza atarak, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ROBOSB Teknoloji Takımı Danışman Öğretmenleri Tuğba Abek ve Mert Güneş ile öğrenci Mehmet Ali Çayır ve öğrenci velisi Şerif Yaşar tarafından endüstride kullanılmak üzere 3D yazıcı üretildi.

ROBOSB Teknoloji Takımı Danışman Öğretmenleri Tuğba Abek ve Mert Güneş ile okul öğrencisi Mehmet Ali Çayır, Eskişehir OSB Müdürlüğünü ziyaret ederek ürettikleri 3 boyutlu yazıcıyı EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine takdim ettiler. Üretilen 3D yazıcı hakkında bilgi veren ROBOSB Teknoloji Takımı Danışman Öğretmeni Tuğba Abek, “Okulumuz imkânlarıyla üretmiş olduğumuz 3D yazıcı baskı kalitesi ve teknik donanımı piyasadaki yazıcılara göre üst kalitededir. Endüstride parça üretimi ve prototip üretiminde kullanılabilmesi için 300x300x300mm boyutlarında baskı alabilmektedir. Ürünün patenti alınarak satışa sunulması planlanmaktadır” dedi.

Başımıza icat çıkarmaya devam etsinler

Öğretmenler ve öğrenciyi ağırlayan Başkan Küpeli, ROBOSB takımının çok önemli işlere imza attığını ifade ederek, “Okulumuz bünyesinde kurulan ROBOSB Teknoloji takımımız elde ettiği dünya ikinciliği yanı sıra çok önemli projelere ve icatlara imza atıyor. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimiz başımıza icat çıkarmaya devam etsinler. Okul yönetimimizi, öğretmenlerimizi, öğrencimizi ve velimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Piyasadaki 3D yazıcılara göre oldukça kaliteli

Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ise, “Verdiğimiz proje hedefi ile ROBOSB Teknoloji takımı öğrencisi, öğretmenlerimiz ve bir velimizin desteği ile çok kısa sürede piyasadaki yazıcılara göre üst düzey ve son derece kaliteli bir 3D yazıcı ürettiler. Öğrencimize, öğretmenlerimize ve velimize çok teşekkür ediyorum. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak önemli çalışmalara ve projelere imza atmaya, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda ROBOSB Teknoloji Takımı Danışman Öğretmenleri Tuğba Abek, Mert Güneş, öğrenci Mehmet Ali Çayır; Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hikmet Çetin, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile Bölge Müdürü Erhan Tatar’a kendi üretimleri olan 3D yazıcı ile baskı yaptıkları isimlerinin yazılı olduğu masa isimliklerini hediye ettiler.