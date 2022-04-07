Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye’de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefiklerin tavrında ciddi değişme var. Türkiye her zaman barıştan yana tavır sergiliyor" dedi.
Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi
Eskişehir’de restoranın ocağından kaynaklanan yangın, işletmenin çatısında maddi hasara neden oldu.
ESKİŞEHİR 07.04.2022, 15:30
Eskişehir’de restoranın ocağından kaynaklanan yangın, işletmenin çatısında maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Ankara- Eskişehir kara yolunun Türkmentokat mahallesi civarında faaliyet gösteren bir restoranın ocağından çıkan alev çatı katında yangına neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletmenin çatısı büyük ölçüde yanarak hasar gördü.
Olayın ardından inceleme başlatıldı.