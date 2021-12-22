Resim ve bakır rölyef sanatçısından anlamlı eser

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve 16 büyük Türk Devleti simgesini eserine aktaran İsmail Erkara, yaptığı çalışma ile dikkatleri üzerine çekti.

Amatör, resim ve bakır rölyef sanatçısı İsmail Erkara, Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sergide yer almak üzere yağlı boya çalışmasını hazırladı. Modern ve geleneksel resim çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Büyük Türk Devleti simgesini eserine taşıdı. Yaptığı çalışma ile dikkatleri üzerine çeken Erkara, “Birçok eser hazırladım ancak, bana göre bir eser dikkat çekmeli. Modern ve geleneksel bir eser olmasını arzu ediyordum, bu eserimde geçmişimize ve tarihimize ışık tutsun istedim. Birçok Büyük Türk Devletinin bir arada olması beni her zaman gururlandırmıştır. Bu nedenle hazırladığım yağlıboya resmimde bu unsurlara yer vermek istedim. İlgi gösteren herkese ve hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melih Kayacan’a bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.