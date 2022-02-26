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Rengarenk oyuncu klavyeleri teknoloji vitrinlerini aydınlatmaya devam ediyor

Bilgisayar kullanıcılarının vazgeçilmezi olan RGB ışıklandırmalı mekanik klavyeler, teknoloji mağazalarındaki en dikkat çekici ürünler arasında yerini alıyor.

ESKİŞEHİR 26.02.2022, 13:38
Rengarenk oyuncu klavyeleri teknoloji vitrinlerini aydınlatmaya devam ediyor

Bilgisayar kullanıcılarının vazgeçilmezi olan RGB ışıklandırmalı mekanik klavyeler, teknoloji mağazalarındaki en dikkat çekici ürünler arasında yerini alıyor.

Bilgisayar ürünleri satan mağazaların vitrinlerindeki renkli mekanik klavyeler, teknoloji severlerin dikkatini çekiyor. Evlerde, ofislerde ve resmi dairelerde kullanılan standart F klavyelerin yerini mavi veya kırmızı switcher denilen oyuncu klavyeleri devraldı. Mekanik klavyelerin çıkardığı ses ve vermiş olduğu hissiyatın, bilgisayar kullanıcıları için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Eskişehirli esnaf Ömer Hürme, “Yaklaşık 13 yaşımdan beri bilgisayar tamir ediyorum ve tüm bilgisayar joysticklerinin özelliklerine hakimim. Son dönemlerde gençlerin dükkâna girdiklerinde ilk sordukları ürün, switcherlar yani oyuncu klavyeleri fiyatları oluyor” dedi.

“Klavyelerin RGB aydınlatmaları ve bluetooth ile sisteme bağlanabilmesi aranan özelliklerdir”

Mekanik klavyelerin, standart klavyelerden en belirgin farkının tasarım ve mimarisinde olduğunu söyleyen Hürme, “Teknoloji ve oyun şirketleri, insanlara çok kaliteli ürünler sunuyor. Özellikle bilgisayar oyuncuları, klavye başta olmak üzere fare ve koltuk konforuna önem veriyorlar. Klavyelerin RGB aydınlatmaları ve USB kablo haricinde bluetooth ile sisteme bağlanabilmesi, müşterilerin en çok aradığı özellikler” diye belirtti.

“Kimse daktilo gibi sert tuşlara basmak istemez”

Eskişehir’de bir alışveriş mağazasında bilgisayar tamiratı ile uğraşan Ömer Hürme, klavyelerin üzerindeki ses kontrol, güç yönetimi ve özel karakterler için kısa yol tuşları, bilgisayar oyuncularının işlemlerini hızlandırdığını vurguladı. Mekanik klavyelerin kırmızı ve mavi renklerde ayrıldıklarını anlatan Hürme, “Mavi klavyelerin tuş sesi, kırmızıya göre daha sessiz fakat bazıları bu sesten keyif alıyor ve kimse daktilo gibi sert tuşlara basmak istemez. Klavye başında saatlerini geçirenlerin beklentisi ise tuşların yumuşak ve hassas olmasıdır. Zahmet veren donanımları kimse tercih etmiyor” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilgisayarı oyun için kullananlar klavye haricinde; fare, kulaklık, hoparlör ve koltuk konfirmasyonuna önem veriyorlar. Bununla beraber oyun görsellerindeki renk hareketliliği, klavyenin ışıklandırması ve bilgisayarın havalandırmasını sağlayan fanın aydınlatması; oyun severlere katkı sağlıyor.”

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