Rengarenk bereler vitrinlerde yerini aldı

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile Eskişehirli vatandaşların mevsimlik berelere olan talebi arttı.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile kışlık berelere olan talep arttı. Eskişehirli vatandaşlar özellikle son günlerde soğuyan hava şartlarına karşı önlem almaya başladı. Vitrinler de yer alan mevsimlik şapkaların ortalama fiyatları 15 ile 30 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Satışlar hakkında konuşan esnaf, rengarenk şapkalara olan ilginin en fazla öğrencilerden geldiğini ifade ederken, her gün şapka satışlarında artışın olduğu belirtti.