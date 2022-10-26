Rektörler kurumlar arası iş birliğini, ortak projeleri konuştular

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’ın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaretinde, kurumlar arası iş birliğinin arttırılması ve yeni dönemde ortak yürütülebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektörü Prof. Dr. Özcan, Rektörü Prof. Dr. Erdal’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, Rektör Özcan’a ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir de eşlik etti. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Fatih Temizel’in de yer aldığı görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin arttırılması ve yeni dönemde ortak yürütülebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Erdal, ESTÜ ile birçok alanda verimli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek Rektör Özcan ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.