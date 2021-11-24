banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti

Rektör Şenocak’tan 25 Kasım mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

ESKİŞEHİR 24.11.2021, 16:07
Rektör Şenocak’tan 25 Kasım mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında bir mesaj yayınladı. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınların sorunlarına dikkat çekilmesi maksadıyla farkındalık günü olduğunu belirten Rektör Şenocak, toplumsal duyarlılığın artması temennisinde bulundu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için yayınladığı mesajında kadınların sorunlarına değinen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Kadına yönelik şiddet tüm dünyada ve maalesef ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Dünya çapında milyonlarca kadın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmakta; cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik, fırsat eşitsizliği gibi çeşitli insan hakkı ihlallerine uğramaktadır. Bu büyük soruna dikkat çekmek amacıyla Bileşmiş Milletler (BM) 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Bugün kadınlar hayatın her alanında aktif bir şekilde rol almakta, toplumsal refah ve kalkınmaya değerli katkılar sağlamaktadır. Ancak bir insanlık sorunu olan kadına yönelik şiddet günümüzde yaygın bir şekilde devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada etnik köken ve milliyet ayırt etmeksizin gerçekleşmekte, yaşamları yok etmekte ve toplumları parçalamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmesini temenni ediyorum”

Cinsiyet eşitliğinin önemine değinen Rektör Şenocak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya temennisinde bulunduğu mesajına şu şekilde devam etti:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna bağlı olarak kadınların güçlendirilmesi, gerek milli gerekse küresel kalkınmanın ve demokratikleşmenin çok önemli bir gereğidir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin olarak atılacak her adım çok kıymetlidir. Bu bağlamda kadınların eğitim olanaklarının genişletilmesi ve kadının sosyal statüsünü yükseltecek tedbirlerin alınmasının yanı sıra, kadına yönelik şiddete karşı cezai müeyyidelerin yetersiz kalmasının önüne geçilmesi de önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmesini temenni ediyor; mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya diliyorum.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7