Rektör Şenocak’tan 25 Kasım mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında bir mesaj yayınladı. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınların sorunlarına dikkat çekilmesi maksadıyla farkındalık günü olduğunu belirten Rektör Şenocak, toplumsal duyarlılığın artması temennisinde bulundu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için yayınladığı mesajında kadınların sorunlarına değinen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Kadına yönelik şiddet tüm dünyada ve maalesef ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Dünya çapında milyonlarca kadın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmakta; cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik, fırsat eşitsizliği gibi çeşitli insan hakkı ihlallerine uğramaktadır. Bu büyük soruna dikkat çekmek amacıyla Bileşmiş Milletler (BM) 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Bugün kadınlar hayatın her alanında aktif bir şekilde rol almakta, toplumsal refah ve kalkınmaya değerli katkılar sağlamaktadır. Ancak bir insanlık sorunu olan kadına yönelik şiddet günümüzde yaygın bir şekilde devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada etnik köken ve milliyet ayırt etmeksizin gerçekleşmekte, yaşamları yok etmekte ve toplumları parçalamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmesini temenni ediyorum”

Cinsiyet eşitliğinin önemine değinen Rektör Şenocak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya temennisinde bulunduğu mesajına şu şekilde devam etti:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna bağlı olarak kadınların güçlendirilmesi, gerek milli gerekse küresel kalkınmanın ve demokratikleşmenin çok önemli bir gereğidir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin olarak atılacak her adım çok kıymetlidir. Bu bağlamda kadınların eğitim olanaklarının genişletilmesi ve kadının sosyal statüsünü yükseltecek tedbirlerin alınmasının yanı sıra, kadına yönelik şiddete karşı cezai müeyyidelerin yetersiz kalmasının önüne geçilmesi de önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmesini temenni ediyor; mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya diliyorum.”