Rektör Şenocak’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Rektör Şenocak, mesajında, “Bir milleti millet yapan en önemli unsur, kuşaktan kuşağa aktardığı milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerler ve o değerler uğruna göze aldıklarıdır. Hürriyet ve istiklale yegâne timsal olan yüce milletimizin şanlı tarihi, mazlum milletlere timsal olan sayısız mücadelelerle doludur. Vatan kabul ettiğimiz bu toprakları, ecdada karşı olan vefa borcumuz için, nice canlar feda ederek bugünlere kadar koruduk ve inşa ettik. Bilinmelidir ki bu cennet vatan, ahde vefayı, ölürse şehit, kalırsa gazi olmayı vicdan ve namus borcu bilerek yaşayan asil milletimizin aziz evlatlarının eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi’ ile ‘Gazilik’ unvanının verilmesinin 100. yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü’nde, Güçlü Türkiye’nin evlatları, şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet borcunu bir an olsun unutmamalı, bu bilinçle çalışmaya, üretmeye ve nihayetinde ülkemizin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya her zamankinden çok daha fazla gayret etmelidir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” diye belirtti.