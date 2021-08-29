Rektör Şenocak’ın Zafer Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümde yaşadığı gurura değindi. Prof. Dr. Kemal Şenocak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Prof. Dr. Kemal Şenocak mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Türk Milletinin kendisini yok etmeye, vatanını elinden almaya çalışan işgalcilere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, birlik ve beraberlik içinde verdiği muhteşem mücadele sonucunda kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Yaklaşık bir asır önce büyük Türk milletini ebedi yurdu Anadolu’dan söküp atmayı deneyen emperyalist güçler ve maşaları işgalci Yunan ordusu, 30 Ağustos 1922’de milletimizden yediği tokatla bu hayalinin beyhude olduğunu görmüş ve Anadolu’nun sonsuza kadar Türk ve İslam yurdu olarak kalacağını, tattığı bu acı yenilgiyle iyice anlamıştır. Ancak aradan bir asır geçmesine rağmen emperyalizmin yurdumuza yönelik amaçlarından vazgeçmediği görülmektedir. Son olarak 15 Temmuz 2016’da karşı karşıya kaldığımız alçak darbe girişiminin de gösterdiği üzere, vatanımız ve milletimize yönelik tehdit devam etmektedir. Bizlere düşen 30 Ağustos Zaferi’ni gururla kutlarken çocuklarımıza; bu toprakların bugüne kadar şehit kanlarıyla sulanarak ve nice fedakârlıklarla Türk yurdu olarak kaldığını, iç ve dış düşmanların saldırmak için bugün dahi hala fırsat kolladığını öğretmek ve bunu hiç unutturmamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum.”