Rektör Şenocak’ın ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“En kutsal mesleklerden birini yerine getiren öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, fikri ve vicdanı hür, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, üretken bireyler olarak yetiştirerek geleceğimizi şekillendirmektedir. Her şeyden önce bir ideal mesleği olan öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın ve yüce bir meslektir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözüyle medeniyet yarışında ülkelerin en önemli gücünün öğretmenler olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de insan yetiştirmek gibi yüce bir görevi özveri, sabır ve hoşgörü ile yerine getirirken, geleceğin müreffeh Türkiye’sinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmelerimiz özel değerlerimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan, eğitmeyi ve öğretmeyi gaye edinmiş tüm öğretmelerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mukaddes görevlerini icra ederken şehit düşen kahraman öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”