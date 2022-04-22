Rektör Şenocak’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında “23 Nisan 1920’de milletimiz için zorluk ve sıkıntılarla dolu bir dönemde milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla, Türk Milleti için yeni bir diriliş dönemi başlamış ve ‘Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’ esasıyla yürütülen İstiklal Mücadelemiz, vatanımızın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetimizin kurulmasıyla nihayete ermiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milli gurur gününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmiş ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak adlandırmıştır. Dünyadaki tek çocuk bayramına sahip olan çocuklarımız, bu mutlu günü her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutlayarak barış ve kardeşlik duygularını paylaşmaktadır. Yarının kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, çalışkan, görev ve sorumluluklarına bağlı, bilim ve teknolojiye hâkim, araştıran ve sorgulayan gençleri olarak sevgili çocuklarımızın Büyük Türkiye hedefine yürüyeceklerine duyduğum mutlak inançla; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisin tüm üyelerini, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” diye belirtti.