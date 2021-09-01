Rektör Şenocak’ın ’2 Eylül’ mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra canlarını feda eden tüm şehitleri andığı mesajında, “Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü gurur ve coşku ile kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği kurtuluş mücadelemize inanç ve kararlılıkla destek vermiş olan Eskişehir, nice kahramanlıklar ortaya koymuş ve neticede düşman işgalinden yanmış, yıkılmış vaziyette ancak gururla kurtulmuştur. Vatan topraklarının işgale karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehir halkının bu onurlu ve gururlu gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanlarını savunurken canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.