Rektör Şenocak’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Sarıkamış Şehitlerini yayınladığı mesaj ile andı.

Rektör Şenocak, yayınladığı mesajında “1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki kara çarpışmaları kapsamında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı, Mehmetçiğin bu toprakların nasıl vatan olduğunu gösterdiği hüzünlü ancak emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. 22 Aralık 1914’te vatan savunması için ağır kış şartlarında Sarıkamış çevresinde harekât başlatan kahraman Mehmetçikler, Allahuekber Dağları’nı aşmak üzere ilerlerken düşman kurşunuyla değil ama bölgenin dondurucu soğuğu yüzünden şehadete yürümüş ve milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almıştır. Şartların zorluğuna rağmen yollarından dönmeyi asla düşünmeyen ve vatan uğruna ölüme yürüyen Sarıkamış Şehitlerimizin bu kahramanlığı hiçbir zaman unutulmayacak ve gelecek nesillerce de saygı ve minnet duyguları ile hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şehadet mertebesine ulaşmalarının 107. yıl dönümünde Sarıkamış Şehitlerimizi ve yurdumuzun dört bir yanında vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.