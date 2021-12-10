Rektör Şenocak, "Hz. Mevlana’nın mesajları tüm insanlığa aktarılmalı”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Hz. Mevlana’nın hayatı ve eserleri ile verdiği mesajların gençler başta olmak üzere insanlığa anlatılması ve aktarılmasının dünya barışına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Rektör Şenocak, Mevlana’yı Anma Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, "13. yüzyıldan bugüne felsefesi ve sayısız dile çevrilmiş eserleriyle insanlığa ışık tutan büyük Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi; sevgi, barış, birlik, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olarak kalplerde yaşamaktadır” sözlerini kullandı.

“Mevlana sevgisi tüm dünyada gittikçe yayılmaktadır”

Mevlana’nın ‘Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’ sözüyle insanlığı doğruluğa, dürüstlüğe çağırdığını aktaran Şenocak, ‘Ne olursan ol yine gel’ sözüyle ise dostluk ve hoşgörüye verdiği kıymeti ve insan sevgisini eşsiz biçimde ifade ettiğini belirtti. Şenocak, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Hz. Mevlana hayatını, “Hamdım, piştim, yandım” cümlesiyle özetlemiş ve bu mütevazı tavrı tüm eserlerinde ve insan ilişkilerinde sergilemiştir. Yerelliğinden ödün vermeden sevgi, hoşgörü, barış gibi evrensel erdemleri yoğun olarak işlediği eserleri ile Hz. Mevlana, kendisinden asırlar sonra bile dünya insanlarının duygu ve düşünce ikliminde yeni ufuklar açılmasına vesile olmakta ve Mevlana sevgisi tüm dünyada gittikçe yayılmaktadır.”

“Mevlana’nın mesajları tüm insanlığa aktarılmalı”

Şenocak, yayınladığı mesajını, “Hz. Mevlana’nın hayatı ve eserleri ile verdiği mesajların gençler başta olmak üzere insanlığa anlatılması ve aktarılmasının dünya barışına katkı sağlayacağına inanıyor, insanlığa din, ahlak, ilim ve akıl yolunda yüzyıllardır ışık tutan, gönüller sultanı Hz. Mevlana’yı 748. vuslat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.