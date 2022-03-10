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Rektör Şenocak: “BATIKAF ile ülkemizin genç insan kaynağı sektörle buluşturulacak”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) organizasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gibi etkinlikler ülkemizin genç insan kaynağını sektörle buluşturarak mezunların sektörün ihtiyaçlarını anlamasına, işverenlerin ise çalışanların niteliğini görebilmesine olanak sağlıyor” dedi.

ESKİŞEHİR 10.03.2022, 12:24
Rektör Şenocak: “BATIKAF ile ülkemizin genç insan kaynağı sektörle buluşturulacak”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) organizasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gibi etkinlikler ülkemizin genç insan kaynağını sektörle buluşturarak mezunların sektörün ihtiyaçlarını anlamasına, işverenlerin ise çalışanların niteliğini görebilmesine olanak sağlıyor” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 25-26 Mart 2022 tarihlerinde 16 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) organizasyonuna ilişkin mesaj yayınlayan ESOGÜ Rektörü Şenocak, etkinliğin öğrenci ve mezunlara ciddi katkılar sunacağını ifade etti.

“Ülkemizin genç insan kaynağı sektörle buluşuyor”

Rektör Şenocak, mesajında, “Üniversite öğrencilerimize ve iş hayatına atılmak üzere olan yeni mezunlarımıza geleceklerini şekillendirebilme olanağı sunan, yeni kapılar aralayan kariyer fuarları gibi etkinliklerin sayı ve niteliklerinin son yıllarda artması oldukça önemli ve sevindirici. Bu gibi etkinlikler ülkemizin genç insan kaynağını sektörle buluşturarak mezunların sektörün ihtiyaçlarını anlamasına, işverenlerin ise çalışanların niteliğini görebilmesine olanak sağlıyor” dedi.

“Öğrencilerimiz bu etkinlikler vesilesiyle kendileri için doğru hedefler koyabiliyorlar”

Henüz mezun olmamış üniversite öğrencilerinin daha eğitimlerine devam ederken bu etkinlikler vesilesiyle erkenden kariyer planları yapmaya başlayabildiğini vurgulayan Şenocak, “Bu öğrencilerimiz böylece kendileri için doğru hedefler koyabiliyorlar. Eğitim hayatlarını kariyer hedefleri ile uyumlu bir şekilde şekillendirme olanağı bulurken bir yandan da doğru bir araya gelişlerle öğrencilerimiz için staj imkânları doğabiliyor” diye belirtti.

“Sektör temsilcileri buluşmaları biz ve gençlerimiz için son derece mühim”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak öğrenci ve mezunların kariyer gelişimlerine Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla destek verdiklerini ifade eden Rektör Şenocak, “Kariyer Merkezimizin düzenlediği veya destek verdiği bu gibi etkinlikler ile öğrenci ve mezunlarımızın sektör temsilcileri buluşması biz ve gençlerimiz için son derece mühim. Bu etkinlikler sayesinde onların geleceklerini doğru şekillendirmelerine katkıda bulunabiliyoruz” sözlerini kullandı.

“Fuar, katılımcılara değerli katkılar sunacak zengin bir programa sahip”

ESOGÜ’nün de paydaşı olduğu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleşecek olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nın, geniş katılımlı bir kariyer etkinliği olarak öğrenci ve mezunlara ciddi kariyer fırsatları sunacağını aktaran Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, şöyle devam etti:

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak öğrenci ve mezunlarımızın bu fuara katılımlarını önemsediğimizi belirtmek isterim. Öğrenci ve mezunlarımız bu fuarda stant açacak ulusal ve bölgesel çapta faaliyet yürüten firmaların yöneticileri ile tanışma, sağladıkları staj ve iş fırsatları hakkında detaylı bilgi alma imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca düzenlenecek seminerlere katılarak mesleki bilgilerini derinleştirebilecek, seçkin konuşmacılar ile tanışarak kariyerlerine yön verebilecekler. İdari bilimler, mühendislik, sağlık, turizm, güzel sanatlar gibi çeşitli alanlarda onlarca sunumun gerçekleşeceği fuar, katılımcılara değerli katkılar sunacak zengin bir programa sahip. Bu bakımdan öğrenci ve mezunlarımızı fuara katılmaya ve kariyerlerine yön verebilecek bu önemli fırsattan yararlanmaya davet ediyorum. Üniversitelerin yanı sıra meslek odalarının da desteklediği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak paydaşı olmaktan onur duyduğumuz Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nın bölgemiz gençlerine ve katılımcı firmalara yararlar sağlamasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.”

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