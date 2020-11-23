Rektör Prof. Dr. Şenocak’tan Öğretmenler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim kelimesini ‘seferberlik’ kavramı ile birleştirmeye alışkındır dimağlarımız. Çünkü bizler için Cumhuriyet’in tüm yurtta verdiği mücadelenin adıdır ‘eğitim seferberliği’. Çünkü cehalete karşı bir savaştır eğitim ve bu savaşta galip gelmenin yegâne yolu milletin adeta bir harp halindeymişçesine tüm güç ve kaynaklarıyla kendini ortaya koymasından geçmektedir. Çünkü ‘Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır’. Bizlere cehaleti en büyük düşman olarak gösteren Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, bu mücadelenin en büyük savaşçılarının da öğretmenler olduğunu her fırsatta dile getirir. Onlara en bilindik sözleriyle, ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyerek seslenir. Ancak pek azımız bu sözlerin nasıl devam ettiğini biliriz. Oysa hemen ardından ‘Eserinizin kıymeti, yaptığınız fedakârlığın derecesiyle orantılı olacaktır’ diye ekler Başöğretmen. Çünkü savaşın ortasında eğitim meşalesini yakmak güçtür. Asırlardır cehalete terk edilmiş bir milleti, cehaletle savaşa davet etmek güçtür ve öğretmenlik bu zorlu yolda fedakârlığın diğer adıdır. Bugün adım adım muasır medeniyetler yolunda ilerlerken dahi Anadolu fedakar öğretmenlerin dokunduğu hayatların hikayeleriyle doludur. Çünkü bugünün öğretmenleri bayrağı; doğuda Milli Mücadele meşalesini ateşleyen Erzurumlu muallim Dursunoğlu Cevat’tan, Fransız işgalinde şehit düşen Maraş Lisesinin genç matematik öğretmeni Hayrullah Efendi’den, 1920’de Sultanahmet Mitinginde ‘Önümüzde açık iki yol var: Biri, tarihimize şanımızla devam etmek, diğeri gözlerimizle beraber tarihimizi de kapayıp ebediyete götürmektir’ diye haykıran muallime Nakiye Hanım’dan devralmıştır. Bu meşale bağımsızlığın da evrenselliğin de tek yolu olan bilimin meşalesidir. Aklın ve bilimin ışığında düşünen, sorgulayan ve üreten fikri hür, vicdanı hür nice nesiller yetiştirme vazifesini üstlenen öğretmenler, geleceğe dokunma imkanını yakalayan nadir insanlardandır. Bu büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”