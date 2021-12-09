Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, insanlık tarihi boyunca elde edilen deneyimler ve verilen mücadelelerin ışığında oluşturulduğunu ve insan hakları konusunda ortak çağdaş ilkeleri ortaya koymayı amaçladığını belirten Şenocak, "73 yıl sonra bugün maalesef dünyanın pek çok yerinde halen beslenme, barınma, sağlık haklarından ve hatta en temel hak olan yaşam hakkından mahrum milyonlarca insanın bulunması bizleri ciddi olarak düşündürmeli ve tüm insanlığın ortak sorunu olan bu sorunların çözümü için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Bugün dünyanın insan hakları alanında ciddi olarak yüzleştiği bir başka büyük problem de ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıdır. En ileri demokrasi olarak gösterilen ülkelerde bile yüz kızartıcı şekilde yabancı ve bilhassa İslam düşmanlığının yaygınlaştığı ve alenileştiği günümüz dünyasında Türkiye, yakın coğrafyasındaki savaşlardan kaçarak kendisine sığınan milyonlarca mülteciye fedakârca ev sahipliği yapmakta ve Batı’ya insanlık dersi vermektedir. Ülkemiz “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı doğrultusunda insanı ve insani değerleri her şeyin üstünde tutan bir medeniyetin mirasçısı olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini sahiplenmektedir. Çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ilk imzalayan ülkelerden biri olarak; her türlü ayrımcılığın hukuki düzlemde engellendiği, insan hak ve özgürlüklerinin hukuki güvence altına alındığı bir hukuk devletidir. Ülkemizde bu doğrultuda insan hakları standartlarının en yüksek düzeye çıkarılması ve tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için özellikle son yıllarda önemli reformlar hayata geçirilmiş, demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması adına önemli mesafeler kat edilmiştir. İnsan haklarına saygının huzur, refah ve kardeşliği beraberinde getireceğinin bilincinde olunarak, ayrım gözetilmeksizin tüm insanların insan haklarının tam korunduğu bir dünyaya erişmek umuduyla Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. diye belirtti.