Rektör Kemal Şenocak: “ATAP A.Ş. şehrimiz için önemli bir kurum”

ATAP A.Ş. ve Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezini ziyaret eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ATAP’ta bugüne değin verilen hizmetlerin şehir için önemli olduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Edizkan, ESOGÜ ETTOM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Coşkun, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Yazıcı ve Doç. Dr. Kemal Özkan ile birlikte ATAP A.Ş. ve Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyarette ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Genel Müdür Dr. Sedat Telçeken, ETİM Direktörü Hakan Ünal yer aldı.

Gerçekleşen ziyarete ilişkin olarak Genel Müdür Telçeken, ATAP A.Ş.’nin yürütmüş olduğu çalışmalar ve teknoparklar hakkında bilgiler verdi. ATAP A.Ş.’nin üzerinde çalıştığı akıllı fabrika konusuna değinen Telçeken, fabrikanın hayata geçmesi halinde sanayiciye ve şehre katacağı katkılardan söz etti. Telçeken, üzerinde çalıştıkları Geliştirici Endüstriler Serbest Bölgesi hakkında da Rektör Şenocak ve katılımcılara bilgiler aktardı.

“Yıllardır süregelen uyumlu birlikteliğimiz var”

Ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, kurumlar arası iş birliğinin çok önemsediklerini aktararak, "Kurumlar olarak şehrimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Osmangazi Üniversitesimiz ile yıllardır süregelen uyumlu birlikteliğimiz var. Bu iş birliğinin gelişerek artmasını arzu ediyoruz" dedi.

Başkan Saraç, ATAP A.Ş.’nin gelecek planlarından söz ederek, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yapacakları teknoparklar hakkında bilgi verdi. Daha sonra ise ETİM Direktörü Hakan Ünal merkezin kuruluş aşaması, amacı ve yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini aktardı. Şenocak, ATAP’ta bugüne değin verilen hizmetlerin şehir için önemli olduğunu belirterek, özellikle ETİM ile sanayi ve üniversiteler arasında geliştirilecek iş birliklerinin önemli olduğunu, üniversitedeki öğretim üyelerinin bu çalışmaların içerisinde daha fazla bulunmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.