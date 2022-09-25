Rektör Erdal’dan Rektör Özcan’a hayırlı olsun ziyareti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Adnan Özcan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

ESTÜ Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Rektör Erdal’a; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Fatih Temizel de eşlik etti. Ziyarette Prof. Dr. Erdal ve Prof. Dr. Özcan, üniversiteler arası olası çalışmalar ve iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Eskişehir’e hizmet etmek noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olacaklarını belirten Rektör Erdal, nazik ev sahipliği için Rektör Özcan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.