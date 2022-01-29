Rektör Erdal’dan Karabağ Zaferi anısına 44 öğrenciye burs müjdesi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Karabağ Zaferi anısına 44 öğrenciye burs imkânı sağlayacaklarını açıkladı.

Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretinde ilk olarak Türkiye Büyükelçiliği’ni, sonrasında ise Türk Şehitliği’ni ziyaret eden Rektör Erdal, Azerbaycan üniversiteleri ile var olan ikili iş birliklerini güçlendirme konusunda da görüşmelerde bulundu.

"44 gün süren Karabağ Zaferi’nin anısına 44 öğrencimize burs imkânı sağlayacağız"

Azerbaycan’da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında TRT Avaz canlı yayınına konuk olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 44 gün süren Karabağ Zaferi’nin anısına 44 tane öğrenciye burs imkânı sağlayacaklarını vurgulayarak konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev başta olmak üzere bu haklı mücadeleye katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Güne Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek başladık. Sonrasında ise iki üniversitemizle iş birliği protokollerimizi yenileyeceğiz. Hafta sonu gerçekleşecek final sınavlarımızla birlikte güz dönemini kapatıyoruz. Kampüsümüze geçerek öğrencilerimizle bir araya geleceğiz, onları dinleyeceğiz. Bilindiği gibi Azerbaycan bizim için çok değerli hem örgün eğitimde hem de Açıköğretimde çok sayıda öğrencimiz var. Anadolu Üniversitesi 1 milyon iki yüz bin öğrenci sayısıyla dünyanın üçüncü büyük üniversitesi konumunda. 13 yıldır da Azerbaycan’da eğitim hizmetlerimiz devam ediyor. Karabağ’da da Açıköğretim büromuzu açmak için çalışmalarımız sürüyor. Yine 44 gün süren mücadeleyi simgelediği için 44 tane öğrencimize burs imkânı sağlayacağız. Azerbaycan’ın beşerî sermaye birikimine katkı sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesi tüm gücüyle burada ve her zaman da burada olacak.”

"Açıköğretim sistemimiz Türkiye’nin medarı iftiharıdır"

Konuşmasının devamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 40 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu ve bu yıl gerçekleşecek 40. yıl etkinliklerinde de Azerbaycan ile birlikte olacaklarını dile getiren Prof. Dr. Fuat Erdal, “Açıköğretim Sistemimiz Türkiye’nin özellikle uzaktan eğitimde medarı iftiharı. Ülkemizin en büyük eğitim ihracatçısı konumundayız. Avrupa, Afrika, Amerika’dan sonra bu sene Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nde yeni yapılanmaya girdik. Üç yüze yakın öğrencimiz de Özbekistan’da var. Devletimiz bütün kardeş coğrafyalar başta olmak üzere dünyaya eğitim hizmetlerini sunma noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Biz de bu çalışmalar doğrultusunda çağdaş eğitim teknolojilerinin sunduğu tüm imkanları kullanarak gençlerimize nitelikli yükseköğretim hizmetlerini yıllardır başarıyla sunan bir sisteme sahibiz” dedi.