Rektör Erdal’dan ‘hoş geldiniz’ mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yeni kayıt olan öğrenciler için ‘hoş geldiniz’ mesajı yayımladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında devam eden tercih sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler, yaptıkları tercihler üzerinden ön lisans ve lisans programlarına yerleştirildi. Rektör Erdal, YKS tercih sonuçlarının açıklamasının ardından Anadolu Üniversitesi’ni kazanan öğrencilere yönelik ‘hoş geldiniz’ mesajı yayımladı.

Mesajında Anadolu Üniversitesi’nin olanaklarından bahseden Rektör Erdal, “Sevgili öğrencilerimiz, Türkiye’nin öğrenci başkenti Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi’ne hoş geldiniz! Siz değerli öğrencilerimizi, Türkiye’nin global kampüsü Anadolu Üniversitesi’ni tercih ederek dünyanın en büyük eğitim ailesinin bir üyesi olma başarısını gösterdiğiniz için kutluyorum. Anadolu Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olarak 64 yıllık köklü geçmişi ve birikimiyle evrensel bilim ışığında insanlığa hizmet eden bireyler yetiştiren bir kurumdur. Eğitim hayatınız boyunca üniversitemiz, uzman akademik kadrosunun sunduğu dünya standartlarında nitelikli ve ayrıcalıklı eğitim ile hedeflerinize ve hayalini kurduğunuz geleceğe ilerlemeniz için hep yanınızda olacak. Bireysel gelişiminiz için ayda 100’den fazla bilim, sanat, spor ve kültürel etkinlik Eskişehir’in merkezinde yer alan, yeşillikler içerisindeki kampüsümüzde sizleri bekliyor. İlk günden itibaren bu etkinliklere katılarak eğitim hayatınızı aktif bir sosyokültürel yaşamla birleştirmenizi arzu ediyoruz. Büyük umutlarla başlayacağınız yeni yolculuğunuzda ülkemiz ve insanlık için pek çok güzelliğe katkıda bulanacağınıza, yeni ufuklar açacağınıza inanıyoruz. Siz de artık bu büyük ailenin bir üyesisiniz. Bugünden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin size kattığı değerlerle siz de bilimin ışığında insanlığın ortak refah ve mutluluğu için çalışacak, doğruluk ve sevgiyi tüm insanlığa taşıyacaksınız. Dünyanın en büyük eğitim ailesinin bir üyesi olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Başarı ve mutluluğunuz bir ömür devam etsin. Ailemize tekrar hoş geldiniz” ifadelerine yer verdi.