banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Yerli hamsi fiyatı cep yakıyor
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Sustalı saldırgan siyahileri hedef aldı
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Rektör Erdal’dan Eskişehirspor’a 1.000 adet fidan desteği

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehirspor’un başlatmış olduğu Eskişehirspor Hatıra Ormanı için 1.000 adet fidan bağışında bulundu.

ESKİŞEHİR 03.03.2021, 13:55
1
Rektör Erdal’dan Eskişehirspor’a 1.000 adet fidan desteği

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehirspor’un başlatmış olduğu Eskişehirspor Hatıra Ormanı için 1.000 adet fidan bağışında bulundu.

Bugün, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı Galip Özsarı ile Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Başkan Vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Prof. Dr. Fuat Erdal, kampanya için desteğini ileterek “Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Eskişehirspor’umuz arasında imzalanan bu anlamlı iş birliği hem Eskişehir’imize hem Eskişehirspor’umuza nefes olacak. Bir Eskişehirli olarak bu projeye destek olmak benim için gurur verici. Ben de Eskişehirspor taraftarı, Eskişehirspor sevdalısı Fuat Erdal olarak 1.000 adet fidan bağışı ile katkıda bulunarak tüm Eskişehir sevdalılarını, Eskişehir’e ve Eskişehirspor’umuza nefes olmaya davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Rektör Erdal ayrıca, kulübün durumu ile ilgili ise “Bir Anadolu Kulübü olarak Türkiye futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Eskişehirspor’umuz her Eskişehirli gibi benim için de bir futbol takımı olmaktan hep daha fazlası olmuştur. 1965 yılından beri Eskişehir, hiçbir zaman Eskişehirspor’dan ayrı düşünülmemiştir. Tüm Türkiye’nin bildiği gibi Eskişehirlilerin ve Eskişehir ile bir bağı olan herkesin gönlünde sadece Eskişehirspor sevdası vardır. Benim için de Eskişehir demek aynı zamanda Eskişehirspor demektir. Bilindiği gibi ÜniESES, Üniversiteler bünyesinde resmi olarak faaliyet gösteren ilk öğrenci topluluğu olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ancak bugün ben Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal olarak değil, Eskişehir’in evladı, Eskişehirspor taraftarı Fuat Erdal olarak buradayım” dedi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ise desteklerinden dolayı Erdal’a ve tüm Anadolu Üniversitesi’ne teşekkürlerini ileterek, hatıra ormanımız için şehrin her kesiminden desteklerini beklediklerini ifade etti.
Yorumlar (0)
banner422
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20