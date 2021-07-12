Rektör Erdal, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliği değerlendirme toplantısına katıldı

Rektör Fuat Erdal, yükseköğretim alanında Türkiye-Birleşik Krallık iş birliği değerlendirme toplantısına katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, British Council Türkiye tarafından iki ülke arasındaki yükseköğretim ortaklıklarını geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Yükseköğretimde Birleşik Krallık-Türkiye Ortaklıklarının Güçlendirilmesi’ başlıklı saha araştırmasının tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükelçi Chilcott’un ev sahipliğindeki değerlendirme toplantısında, araştırma sonuçlarının yanı sıra iki ülke arasındaki yükseköğretim ortaklıklarını desteklemek amacıyla Britanya tarafından kurulan yeni ortaklık fonunun öncelikli çalışma alanları ele alındı.

Toplantı sonucunda, araştırma sonuçlarının önemli fırsatlar ortaya koyduğu ve kurulan yeni fonun yükseköğretim alanında yenilikçi, sürdürülebilir ortaklıklar kurulmasına imkan sağlayarak iki ülke arasında birçok alanda sürdürülen ortak çalışmaları da geliştireceği ifade edildi.