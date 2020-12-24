Rektör Erdal, TÜRASAŞ’ı ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncan ile birlikte Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürü Bülent Toksavul, Bölge Müdür Yardımcıları Ömer Demirel ve Hüseyin Kırayoğlu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toksavul’dan bilgi alan Rektör Erdal, Eskişehir’in raylı sistemler alanında Türkiye’nin ihtiyaçlarıyla ilgili çok sayıda yerli ve milli projeyi hayata geçirdiğini belirterek, TÜRASAŞ Eskişehir’in yürüttüğü gurur verici çalışmalar dolayısıyla, Müdür Toksavul ve ekibine teşekkür etti.

Toksavul, Anadolu Üniversitesinin uluslararası alanda sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetleri ile bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırdığını belirterek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Rektör Erdal’a teşekkürlerini iletti.

Raylı sistemler alanında karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyaret, Toksavul’un, Rektör Erdal, Kaya ve Tuncan’ı uğurlamasıyla sona erdi.