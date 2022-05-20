Rektör Erdal, “İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı İcra Kurulu Başkanı” seçildi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki, İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı’nın (CINVU) İcra Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçildi.

Toplamda 57 ülkenin üye olduğu İİT bünyesinde bulunan COMSTECH İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı (CINVU) Üçüncü Genel Kurul Toplantısı, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirildi. Allama İkbal Açık Üniversitesi’nin (AIOU) ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir katıldı. Düzenlenen programda ayrıca; Malezya, Endonezya, Bangladeş, İran, Suriye, Tunus, Gabon, Çad ve diğer ülkelerdeki açık ve uzaktan öğretim veren üniversitelerden rektörler, rektör yardımcıları ve akademisyenler de yer aldı.

Açık ve uzaktan eğitim alanında prestijli üniversitelerin üye olduğu CINVU Genel Kurulu’nun açılışında konuşan İslam İş Birliği Teşkilatının Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Daimi Komitesinin (COMSTECH) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Muhammad Iqbal Chaudhry, “İslam Dünyası’nda 23 yaş altı nüfus 1.56 milyar civarındadır. Yoğun bir popülasyona sahip genç nüfusun hepsine örgün eğitim vermek neredeyse imkânsız. Dolayısıyla CINVU, İİT üyesi ülkelerde eğitim gelişimini sağlamak için kilit bir rol oynayabilecek” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, oy birliği ile seçildi

Açılış seremonisinin ardından üye ülkelerin temsilcileri arasında yapılan oylama sonucunda Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, İİT bünyesindeki İslam Dünyası Sanal Üniversiteler Ağı CINVU’nun İcra Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Endonezya, Gabon, Pakistan, Suriye ve İran’dan üniversite temsilcileri ise İcra Komitesi’nin seçilen diğer üyeler oldular.

57 üyesi bulunan ağ, ülkeler arasında akademik araştırma ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Anadolu Üniversitesi, geçen yıl kasım ayında CINVU 2’nci İcra Kurulu Toplantısı’na da ev sahipliği yapmıştı.