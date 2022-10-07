Rektör Erdal, Erasmus öğrencileriyle oryantasyon programında bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından “Oryantasyon Toplantısı” düzenlendi.

Düzenlenen toplantı Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Oda Konseri Salonu’nda gerçekleştirildi. Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ile buluştu.

“Anadolu Üniversitesi hiç sıkılmayacağınız ve etkinliklerin bitmeyeceği bir kampüs”

Uluslararası öğrenciler ile bir araya gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında, ““Dünyanın çok farklı yerlerinden geldiniz. Sizleri sıcak bir karşılamayla evinizde hissettirmek istiyoruz. Her sene giderek artan uluslararası öğrenci sayımızla birlikte sizleri burada ağırlamaktan keyif alıyoruz. Anadolu Üniversitesi sıkılmadan, öğrenerek, etkinliklerin hiç bitmeyeceği bir kampüs. Tüm ekibimiz ile sizler için buradayız” ifadelerini kullandı.

“Anadolu Üniversitesi sizlere ilham olacak”

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ise, Üniversitemiz sizlere ilham olacak, dersleriniz, hocalarınız, kampüs deneyiminiz bunların hepsi sizleri değiştirecek. Belki günlük hayatınızda bu değişimleri fark edemeyeceksiniz ama son sınıfa geldiğinizde geriye bakmak ve dönüp bugün aldığınız notları okumak sizlere ne büyük yol kat ettiğinizi gösterecektir” diye konuştu.

Etkinlikte Öğr. Gör. Lili Feng Bahtiyar, Azize Ebru Kapaklıkaya ve Fatih Turan Görgen tarafından Anadolu Üniversitesi tanıtımı, uluslararası öğrenciler için düzenlenen geziler ve kampüs ve şehir hayatı hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Anadolu Üniversitesi UİB tarafından öğrencilere pizza ikram edilirken öğrenciler Rektör Erdal ile sohbet etme fırsatı buldu.