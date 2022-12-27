Rektör Erdal derece ile Anadolu Üniversitesine yerleşen öğrencilerle bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üstün başarı göstererek derece ile Anadolu Üniversitesine yerleşen başarılı öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Akademik Kulüp’te gerçekleşen yemeğe Anadolu Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin’de eşlik etti.

“Başarıyı ödüllendirmek Anadolu Üniversitesi kurum kültürünün önemli bir geleneğidir”

Yemekte başarılı öğrencilerle sohbet eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek: “Başarıyı ödüllendirmek Anadolu Üniversitesi kurum kültürünün önemli bir geleneğidir. Bugün birlikte olduğumuz öğrenciler YKS puan sıralamasında önemli dereceler elde ederek üniversitemize yerleştiler. Biz de Eğitimi Destekleme Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları projesi ile onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları’ndan çeşitli branşlarda yüzün üzerinde öğrencimiz yararlanıyor. Bugün Anadolu Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerimizle birlikteyiz. Türkiye sıralamasında derece yapan öğrencilerimize, Anadolu Rezidans’ta eğitim hayatları boyunca konaklama, dizüstü bilgisayar ve yemekhanemizden yine eğitim hayatları boyunca üç öğün ücretsiz yararlanma imkânı sunduk. Onlar ülkemizin aydınlık yarınları olacak. Çeşitli vesilelerle Başarı Bursu alan öğrencilerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu buluşmalarımızda hem eğitim süreçleri hakkında bilgiler alıyor hem de proje ve faaliyetleri hakkında sohbet ediyoruz. Bu buluşmalar başarılı öğrencilerimizin Üniversitemiz hakkındaki gözlemlerini dinleme fırsatı da sunuyor bizlere. Öğrencilerimizin bu başarılarını devam ettireceğine ve meslek hayatlarında da hem ailelerini hem bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Rektör Erdal ile bir araya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten öğrenciler, Rektör Erdal’a teşekkür ederek Anadolu Üniversitesini eğitimdeki kalitesi için tercih ettiklerini, sağlanan burs imkanlarının da motivasyonlarını artırdığını ifade etti.