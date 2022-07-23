Rektör Çolak’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kamuoyunu aydınlatmak için her koşulda, sorumluluk duygusu içinde ve özveriyle görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım” diye belirtti.

Osmangazi üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Gazeteciler ve Basın Bayramı açıklamasında zaman içinde gelişen basının demokrasimizin gelişmesine değerli katkılarda bulunduğunu, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini belirtti. Rektör Çolak açıklamasında, “Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz günü ülkemizde “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Doğru haber alma hakkı toplumun en temel hak ve önceliklerinden biridir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biri olan basın, haber vermenin yanı sıra toplumu bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturma açısından da kilit öneme sahiptir. Bu bakımdan görevlerini tarafsız ve basın ilkeleri çerçevesinde yapan basın organlarının ülkemizin ilerlemesine olumlu katkılar sağlamakta olduğu açıktır. Bu düşüncelerle kamuoyunu aydınlatmak için her koşulda, sorumluluk duygusu içinde ve özveriyle görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.