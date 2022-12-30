Rektör Çolak, "Yepyeni umutlar, hayaller ve hedeflerle 2023 yılına giriyoruz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ın yeni yıl mesajında, 2022 yılını geride bırakırken yepyeni umutlar, hayaller ve hedeflerle 2023 yılına girdiklerini belirtti.

Çolak, mesajında, "Yarım asırdan uzun süredir bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve Ar-Ge alanlarındaki çalışmalarını sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine her yıl büyüyen ölçüde katkı sunmaya devam etmektedir. Karşılamaya hazırlandığımız 2023 yılının Üniversitemiz açısından heyecanla çalışarak bilim dünyasına yeni değerler kazandırma; sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini geliştirme ve öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına verimli bir yıl olacağına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2023 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum" diye belirtti.