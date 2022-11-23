Rektör Çolak, "Öğretmelerimiz özel değerlerimizdir“

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, “Geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmelerimiz özel değerlerimizdir” diye belirtti.

Çolak, mesajında, “Öğretmenlerimiz, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli ve manevi değerlerimize bağlı, fikri ve vicdanı hür bireyler olarak yetiştirerek geleceğimize ışık tutmaktadır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözüyle medeniyet yarışında ülkelerin en önemli gücünün öğretmenler olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de insan yetiştirmek gibi yüce bir görevi özveri, sabır ve hoşgörü ile yerine getirirken, geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmelerimiz özel değerlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu onurlu günde, vatanımızın dört bir yanında gerektiğinde en zor şartlarda görevlerini fedakârca yerine getirerek evlatlarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılmış kıymetli öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye belirtti.