Rektör Çolak, "Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya diliyorum"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, dünya çapında milyonlarca kadın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmakta; cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik, fırsat eşitsizliği gibi çeşitli insan hakkı ihlallerine uğradığını belirterek, ""Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya diliyorum" diye belirtti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Rektör Çolak, " Kadına yönelik şiddet tüm önleme çabalarına rağmen dünyada ve ülkemizde ciddi bir toplumsal sorun olmayı sürdürmektedir. Dünya çapında milyonlarca kadın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmakta; cinsel istismar, çocuk yaşta evlilik, fırsat eşitsizliği gibi çeşitli insan hakkı ihlallerine uğramaktadır. Kadınların hayatın her alanında aktif bir şekilde rol aldığı, toplumsal refah ve kalkınmaya değerli katkılar sağladığı günümüzde, maalesef kadına yönelik şiddet tüm dünyada etnik köken ve milliyet ayırt etmeksizin gerçekleşmekte ve toplumlarda derin yaralar açmaktadır. Kadınların güçlendirilmesi gerek milli gerekse küresel kalkınmanın ve demokratikleşmenin çok önemli bir gereğidir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin olarak atılacak her adım çok değerlidir. Bu bağlamda kadınların eğitim olanaklarının genişletilmesi ve kadının sosyal statüsünü yükseltecek tedbirlerin alınmasının yanı sıra, kadına yönelik şiddete karşı cezai müeyyidelerin artırılması da önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün toplumsal duyarlılığımızı güçlendirmesini temenni ediyor, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya diliyorum." diye belirtti.