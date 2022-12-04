Rektör Çolak, Dünya Kadın Hakları Günü ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88’inci yıldönümünü kutladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88’inci yıldönümü hakkında konuştu.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88’inci yıldönümü hakkında konuştu. Rektör Çolak ayrıca günün anlam ve önemine yönelik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten anekdotlarda bulundu. Toplumun ve ailelerin temelinin kadınlar olduğunu belirten Çolak, “Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Türk tarihi boyunca devlet idaresi, toplumsal hayat ve aile içinde etkin bir konuma sahip olan Türk kadını, seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle Cumhuriyet döneminde de toplumumuzda hak ettiği yeri alma yolunda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Kadınlarımız 1934 yılından bugüne siyasetin yanı sıra ekonomi, sağlık, eğitim ve pek çok alanda başarıyla görev almış ve toplumsal konumunu sürekli yükseltmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği, ülkemizin ilerleyerek muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması hedefi ancak kadınlarımızın her alanda daha da güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Kadınlarımızın güçlendirilmesi yönünde alınacak tedbir ve atılacak adımlara destek vermek hepimizin görevidir. Varlıklarıyla onurlandığımız, toplumumuz ve ailelerimizin temeli; sevgi, şefkat ve fedakârlık simgesi kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.